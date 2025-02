100e but, Doué, Mayulu…Les chiffres marquants de la victoire du PSG face à Saint-Brieuc

Ce mercredi, le PSG s’est largement imposé face à Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France. Sur son site internet, le club parisien a partagé les chiffres marquants de cette rencontre.

Le PSG est irrésistible depuis plusieurs mois. Opposé au club de National 2, Saint-Brieuc, en quarts de finale de Coupe de France ce mercredi, la formation parisienne n’a laissé aucune chance au club amateur avec un large score de 7-0, permettant au tenant du titre de valider son ticket pour les demi-finales de la compétition pour la 23e fois de son histoire. Une semaine après avoir marqué 7 buts au Stade Brestois en barrage retour de Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique ont infligé le même tarif à un autre club breton. « Les Rouge et Bleu ont marqué au moins 7 buts lors d’un même match toutes compétitions confondues pour la 12e fois sur les 10 dernières années. C’est au moins 2 fois plus que toute autre équipe actuellement en Ligue 1 (Monaco à 5). »

À lire aussi : Guillaume Allanou, coach du Stade-Briochin, admiratif du PSG de Luis Enrique

Le PSG a déjà inscrit 50 buts en 2025

Avec ce succès, le PSG a remporté son 9e match d’affilée toutes compétitions confondues, une première depuis janvier-février 2020 (9 aussi). Surtout, les Parisiens ont dépassé la barre des 100 buts cette saison (101). Depuis début 2025, le club de la capitale a notamment marqué 50 buts, plus haut total parmi les équipes des cinq grands championnats européens.

Concernant les statistiques individuelles, plusieurs joueurs ont performé comme Senny Mayulu. À 18 ans et 285 jours, le Titi « est devenu le 3e plus jeune joueur du Paris SG à marquer au moins un but et délivrer au moins une passe décisive dans un même match toutes compétitions confondues après Ngog et Mbappé. » De son côté, Désiré Doué est impliqué sur 11 buts en 2025 (4 buts, 7 passes décisives). Parmi les joueurs nés au 21e siècle, seul Bradley Barcola (15 – 6 buts, 9 passes) compte plus d’implications toutes compétitions confondues cette année parmi les équipes des cinq grands championnats européens, précise le PSG sur son site internet. Enfin, Gonçalo Ramos a inscrit 8 buts en Coupe de France depuis son arrivée à Paris. Aucun joueur ne fait mieux à partir des 32es de finale sur la période.