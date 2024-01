Mercredi soir, le PSG s’est offert le Trophée des Champions face à Toulouse (2-0). Le club de la capitale poursuit sa domination dans le palmarès de ce dernier.

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG affrontait Toulouse dans le cadre du Trophée des Champions. Tenant du titre, le club de la capitale voulait de nouveau s’offrir ce trophée, afin de continuer à garnir son palmarès. C’est chose faite avec des buts de Lee Kang-in et Kylian Mbappé. Recordman de titres dans la compétition, le PSG a ajouté un 12e Trophée des Champions dans sa collection. C’est au moins quatre de plus que son premier poursuivant, Lyon, comme le fait savoir Michel Kollar, historien des Rouge & Bleu sur le site internet du PSG. C’est le dixième en onze ans, et le 49e titre de l’histoire du PSG (1 Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, 11 championnats de France, 14 Coupe de France, 9 Coupe de la Ligue, 12 Trophée des champions, 1 Coupe Intertoto, 1 championnat National (ex-Ligue 2)). Le champion de France en titre affiche un beau ratio de 75% de victoire au TDC (12 victoires en 16 finales).

Huitième trophée des Champions pour Marquinhos

Lors de cette rencontre au Parc des Princes, le PSG a allongé sa série de matches sans défaite contre Toulouse dans son antre toutes compétitions confondues avec 16 rencontres (15 succès, un nul). Le PSG qui reste aussi sur une série de seize matches avec au moins un but marqué, toutes compétitions confondues, sa meilleure série sur une même saison depuis septembre-décembre 2020 (17). Premier buteur du match, Lee Kang-in est devenu le buteur le plus rapide lors du Trophée des Champions (2 minutes et 34 secondes) depuis Hatem Ben Arfa avec Lyon contre Auxerre en 2005. Marquinhos a lui remporté son huitième Trophée des Champions. Il se rapproche du record de son ancien coéquipier, Marco Verratti, qui en a soulevé neuf. Enfin, après son entrée en jeu, Lucas Beraldo est devenu le 33e joueur brésilien à jouer pour le PSG. C’est presque le double de toute autre nationalité étrangère (les Argentins deuxièmes avec 17), conclut Michel Kollar.