Neuf Parisiens en lice pour figurer dans l’équipe type de la Ligue 1 à mi-saison

Le PSG réalise une bonne première partie de saison en Ligue 1, avec 15 victoires pour trois défaites et une avance de 7 points sur son dauphin, Marseille, qui compte un match de plus. Sur son site internet, la LFP propose aux fans d’élire le onze type de cette première partie de saison de L1. Et dans la pré-sélection des joueurs, on retrouve 9 Parisiens. Thiago Silva, Marquinhos, Keylor Navas, Juan Bernat, Angel Di Maria, Marco Verratti, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar. Au vu des six premiers mois de compétitions, on peut s’attendre à une razzia du PSG sur ce onze. Pour élire votre onze de la première partie de saison, c’est par ici.