ABC affirme que le PSG propose 36M€ par an à Mbappé, mais…

Des articles sur un retour de Neymar Jr au Barça dans la presse sportive catalane, des articles sur une hypothétique signature de Kylian Mbappé au Real Madrid dans la presse sportive madrilène, c’est un peu le programme subi par les fans du PSG. Partons pour la capitale espagnole où le quotidien généraliste ABC se penche sur le cas KMB.

On peut lire que l’attaquant de 21 ans sous contrat jusqu’en juin 2022 se voit proposé un salaire net de 36M€/an par le PSG pour prolonger, soit le niveau de rémunération de Neymar Jr. Ce que Kylian Mbappé ne compte pas faire dans l’immédiat, pas pressé de s’engager, et désireux de garder une porte de sortie à plus brève échéance, explique le journal avec quelques approximations. Mais en précisant qu’il utilise les services de l’avocate Delphine Verheyden avec pour potentielle perspective de s’engager au Real Madrid, seul club où il pourra remporter à la fois la Champions League et le Ballon d’Or comme lui aurait soufflé Zinedine Zidane… mais pas 36M€/an en revanche car les Merengue se refusent à offrir de telles rémunérations pour conserver une homogénéité dans le vestiaire. A Madrid, ce serait 25M€ par an maximum. Toujours selon ABC, le Real Madrid prépare une première offre de 230M€ pour recruter Kylian Mbappé. Si le PSG refuse, alors il s’agira d’attendre l’été 2021. Sans prolongation de contrat, le Paris SG sera alors contraint de négocier à la baisse la transaction.

De son côté, la chaîne espagnole la Cuatro parle d’une offre salariale du PSG de 37M€/an net pour Kylian Mbappé. Bref, chacun aura compris que cet autre feuilleton va durer.