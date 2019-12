Adrien Rabiot, flop numéro 1 du mercato en Italie pour SportMediaset

C’est la fin de l’année, et c’est le moment des bilans. Le média italien, SportMediaset a fait le point sur les six premiers mois de compétition en Serie A et dévoilé ses flops du mercato estival italien. Et le flop numéro 1 se nomme Adrien Rabiot. Arrivée libre du PSG, mais avec une belle prime à la signature (10 millions d’euros), le milieu de terrain était attendu comme “le pivot du milieu de terrain de la Juve“, indique le média transalpin, qui explique que son arrivée chez la Vieille Dame devait également lui permettre de “mûrir même s’il réalisait déjà de bonnes performances sous le maillot du PSG“. Mais Rabiot n’a joué que 12 matches toutes compétitions confondues pour aucune action décisive (0 but, 0 passes décisives). Des rumeurs font même état d’un possible départ dès cet hiver. Une chose est sûr, Adrien Rabiot pensait s’en sortir en quittant le PSG pour la Juve, mais il semble que son aventure turinoise ne se déroule pas comme il l’espérait.