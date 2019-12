Alcácer devenu l’alternative à Cavani pour l’Atlético (AS)

Comme évoqué ici hier, la signature du buteur norvégien Erling Haaland (19 ans) au Borussia Dortmund – prochain adversaire européen du PSG – pourrait avoir des conséquences pour Edinson Cavani, en contact avec l’Atlético de Madrid dans la perspective d’une signature en juin prochain, libre de tout contrat. En quête d’un buteur, de préférence rapidement, et dans le cadre d’un prêt, les Colchoneros pourraient se tourner vers Paco Alcácer, l’international espagnol du BvB, première victime de la signature d’Erling Haaland. De quoi fermer une porte de sortie à court ou moyen terme pour (le trop cher) Edinson Cavani, dans le collimateur des Colchoneros depuis un bon mois. En effet, l’attaquant espagnol de 26 ans du Borussia est plus jeune et moins cher en termes de salaire que le Matador. Et comme l’Atlético est contraint par le contrôle économique de LaLiga, la marge est limitée.

Selon le journal AS, le Borussia et l’Atlético de Madrid ont commencé à discuter. D’autant plus que Paco Alcácer apprécie l’idée de pouvoir rejoindre les Colchoneros alors que Lucien Favre n’est pas son premier fan et que le talent norvégien de Salzbourg vient de rejoindre le BvB. L’idée étudiée, selon Marca, c’est un prêt avec un achat différé (automatique) en juin 2020 de Paco Alcácer.