Alexander-Arnold explique sa célébration façon Mbappé

Trent Alexander-Arnold (21 ans) a ébloui de son talent le choc de la 19e journée de Premier League entre Leicester (2e) et Liverpool (1er) avec deux passes décisives et un but. C’est justement la célébration de son but qui a beaucoup fait parler, lui qui a repris la façon de fêter les buts de Kylian Mbappé. Le latéral droit a expliqué son choix de rendre hommage à l’attaquant parisien (21 ans). “Mbappé est un joueur de classe mondiale, il fait des choses incroyables. Je fais cette célébration sur FIFA. Et c’est aussi une blague avec mes coéquipiers“, explique l’international anglais dans des propos relayés par RMC Sport.