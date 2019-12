Ce que Kylian Mbappé peut faire, Trent Alexander-Arnold peut le faire… la jeunesse dorée du football s’amuse et se rend hommage. Ainsi le latéral de 21 ans de Liverpool a repris la célébration de l’attaquant du PSG lors de son match exceptionnel (deux passes décisives pour Roberto Firmino et un but) à Leicester (0-4) avant de lui adresser un clin d’œil via Twitter.