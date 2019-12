Allan va prolonger à Naples (Il Mattino)

Longtemps dans le viseur du Paris Saint-Germain et annoncé sur le départ du côté de Naples après la mutinerie qui a touché le club italien, Allan (28 ans) devrait finalement prolonger son contrat jusqu’en 2024.

En effet, Il Mattino annonce que le Brésilien serait tout proche de poursuivre l’aventure en Serie A avec une sensible revalorisation salariale (3M€ net par an). Si le milieu de terrain n’était pas une priorité dans les prolongations, les tensions semblent apaisées entre Allan et son club.