Anciens – Arteta sur le point de succéder à Emery du côté d’Arsenal

Non retenu par le Paris Saint-Germain après y avoir passé deux saisons entre 2016 et 2018, Unai Emery avait finalement fait le choix de remonter directement sur le pont en paraphant un contrat du côté d’Arsenal. Et après une nouvelle aventure assez tumultueuse, le technicien basque s’est vu licencier, après seulement 17 mois, suite à une série de résultats extrêmement compliqués. Et il se pourrait bien que l’ancien entraîneur Rouge et Bleu se fasse finalement remplacer par un ancien joueur de la maison PSG puisque les échos dans les différents médias vont dans le même sens : Mikel Arteta, qui a porté le maillot francilien entre 2000 et 2002, actuel bras droit de Pep Guardiola à Manchester City, aurait trouvé un accord avec le board des Gunners afin de prendre sous sa houlette l’effectif londonien.