Aouchiche : “J’ai envie de m’imposer dans un groupe professionnel et de gagner des trophées”

Adil Aouchiche (17 ans) est l’un des joueurs prometteurs du centre de formation. Le jeune milieu de terrain a même fait une apparition avec l’équipe première, lors de la victoire à Metz (0-2) en début de saison (4e journée, 30 août). Hier, Aouchiche a rendu visite aux U13 du club de Mitry-Mory en Seine-Saint-Denis. Il a alors été questionné sur ses rêves dans le football.

“Je rêve de tout gagner, de tout remporter, de tout soulever, de marquer beaucoup de buts, de faire un tas de passes décisives. J’ai envie de m’imposer dans un groupe professionnel et de gagner des trophées. Aller chez les Bleus, c’est aussi un rêve. Là, je suis en équipe de France de jeunes, et cela me pousse forcément pour aller en A“, indique Adil Aouchiche, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel, dans des propos relayés par le Parisien.