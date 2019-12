Arribart : “Aligner les quatre fantastiques en Ligue des Champions, cela me paraît trop ambitieux”

Depuis quatre matches (hormis Le Mans), Thomas Tuchel joue en 4-4-2 avec ses “quatre fantastiques“, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Un système qui fonctionne bien. Mais pour Jean-Luc Arribart, ce serait trop ambitieux d’aligner les quatre attaquants en Ligue des Champions.

“Non. C’est trop déséquilibré vers l’avant. Pour jouer Amiens, tu peux te le permettre surtout lorsque ces quatre joueurs montrent cet état d’esprit dans le replacement défensif. Mais face à un adversaire plus costaud et plus talentueux, ce sera compliqué, commente Arribart dans une interview accordée au Parisien. En les alignant tous les quatre, on en demande trop aux deux purs milieux défensifs. […] En Championnat de France, il n’y a pas de problème. En Ligue des champions en revanche, cela me paraît trop ambitieux et déséquilibré. Paris se mettrait en danger.”