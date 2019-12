Buteur six matches de suite Mbappé se rapproche d’un record

Une nouvelle fois buteur face Au Mans (1-4) hier soir, Kylian Mbappé reste sur une série de six matches de suite avec au moins un but (Real Madrid, Nantes, Montpellier, Galatasaray, Saint-Étienne et Le Mans). Une performance qui lui permet d’être dans le top 3 historique des Rouge & Bleu, comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur son site internet, Paris.canal-historique. En marquant contre Amiens samedi, Kyky égalerait son coéquipier, Edinson Cavani qui avait lors de sept matches consécutifs lors de la saison 2016-2017. Le recordman en la matière se nomme Carlos Bianchi, qui avait marqué lors de 8 matches consécutifs lors de la saison 1978-1979.