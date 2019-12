Balbir : “Vouloir faire de Mbappé la figure de proue de Paris est illusoire”

Kylian Mbappé affole les compteurs à seulement 21 ans. Il attire les convoitises de tous les grands clubs d’Europe mais il est toujours un joueur du PSG, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2022. Des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat seraient même en cours avec les dirigeants parisiens. Mais pour Denis Balbir, l’attaquant devrait quitter les Rouge & Bleu l’été prochain.

“Les discussions vont commencer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé pour que le prodige des Bleus continue son aventure à Paris au-delà de l’été prochain. L’idée d’une prolongation au-delà de juin 2022 existe mais, pour aller plus haut comme d’autres grands avant lui (Platini, Zidane), Mbappé doit partir… Et ce quel que soit le dénouement de la saison“, explique le journaliste dans sa chronique pour But Football Club. “Pour moi, vouloir faire de Kylian Mbappé la figure de proue de Paris est illusoire. Il sait très bien qu’en continuant à battre tous les records sa cote lui permettra de signer où bon lui semble… Et ce quel que soit les tarifs réclamés. Qui peut, à tout juste 21 ans, refuser le Real Madrid ou un autre grand club? Une autre culture du foot dans des stades pleins où les supporters des deux camps sont dans les tribunes. Même si, où qu’il signe, il y aura partout de matchs pourris le dimanche après-midi, le changement d’air offre aussi un changement de culture et tout ce qui va avec. […] À mon sens, il ne laissera pas passer le train du Real même pour une participation aux JO, aussi noble soit cette compétition. Qui sait, peut-être n’aura-t-il pas d’autre occasion de filer vers la Maison blanche.”