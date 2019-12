Berchiche estime que Mbappé est destiné à rejoindre le Real dans le futur

Yuri Berchiche n’est resté qu’une saison au PSG (2017-2018), mais il est resté très attaché au club de la capitale et à ses anciens coéquipiers, comme en attestent ses posts sur les réseaux sociaux. Dans une interview accordée à El Mundo, le latéral gauche (29 ans) a expliqué que pour lui, Kylian Mbappé terminera tôt ou tard au Real Madrid.

“Malgré toutes les rumeurs et ce que j’entends dans la presse, je pense qu’il est destiné à rejoindre le Real. La question est de savoir quand, dans un an, deux ans … Ce sera très compliqué, car ce n’est pas simple de négocier avec le président du PSG, mais je pense que son destin est à Madrid et qu’il sera un acteur très important pour eux.“

Berchiche s’est enfin penché sur sa carrière, qu’il trouve bonne.

“Je suis content de la carrière que j’ai faite. J’ai joué au PSG, qui est l’une des meilleures équipes du monde, et maintenant je suis à l’Athletic (Bilbao), qui est un club historique. Quand je partirai, je serai fier de moi et de ce que j’ai accompli.”