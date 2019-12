Bernat : “Je suis très heureux au PSG”

Juan Bernat est un titulaire indiscutable du onze de Thomas Tuchel depuis plusieurs mois. Le latéral gauche a éteint la concurrence de Layvin Kurzawa et les critiques après ses débuts plus que poussifs sous le maillot Rouge & Bleu. Ce vendredi, il s’est présenté devant la presse. Morceaux choisis.

Le dernier match avant les vacances

“Je n’ai pas encore fini mes valises (rires !). J’y penserait après le match. On a envie de bien finir l’année, sur une bonne note, avec ce dernier match devant nos supporters.”

Incontournable au PSG ?

“Je me sens bien ici à Paris, je suis très heureux au PSG. Il y a une marge de progression, je me donne tous les moyens pour progresser.“

Mbappé

“C’est un grand joueur et une belle personne qui va marquer son époque. Est-ce qu’il doit participer au J.O ? Je ne pense pas que ça pose problème. Ce n’est pas sa décision, c’est celle du sélectionneur. Mais si ça devait m’arriver, à moi, je serai ravi.“

Trop de matches dans une saison ?

” Il y a beaucoup de matches, mais c’est la compétition qui veut ça. C’est comme ça, il faut être prêt physiquement pour affronter tous ces rendez-vous.”

Le jeu proposé par le PSG

“C’est vrai qu’on peut développer un jeu de possession qu’on a des attaquants rapides devant pour jouer en contre. Je pense qu’il faut qu’on progresse en termes de régularité. Le coach nous demande cela et de la variété dans le jeu. Beaucoup de variété et beaucoup de liberté, voilà ce qui caractérise notre équipe.”

Dortmund et la Ligue des Champions

“Dortmund c’est une grande équipe, ils ont des très bons joueurs et attaquants. On a pu le voir en championnat et en Ligue des Champions. Après, en ce qui concerne le tirage au sort des autres huitièmes, il y a des grosses affiches et donc il y a des grandes équipes qui vont tomber. Mais en Ligue des Champions, il faut battre tout le monde pour aller loin. C’est ce que l’on va essayer de faire.”

Ses blessures avant le PSG

“C’est vrai que j’ai eu des pépins musculaires après mon opération de la cheville. J’ai réussi à surmonter ces problèmes et cela fait un an et demi que je suis tranquille. J’espère que ça va durer.“