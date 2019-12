Boulleau : “La relation Mbappé-Neymar est assez exceptionnelle”

Le PSG s’est largement imposé sur sa pelouse face à Amiens (4-1) avec un système en 4-4-2 ou 4-2-4. Pour Laure Boulleau, cette formule fonctionne bien.

“Cette formule fonctionne bien. Quand on sait qu’ils vont être alignés, on sait qu’il va y avoir du spectacle et que l’on va se régaler. Hier, c’était assez fantastique. En plus, la relation Mbappé-Neymar, elle est assez exceptionnelle. Après, il faudra voir lors des matches où ils vont jouer leur saison, contre Dortmund. Après, il faudra savoir sur quel niveau d’intensité, d’adversité, ils vont pouvoir faire fonctionner cette formule-là” indique l’ancienne Parisienne sur le plateau du Canal Football Club.