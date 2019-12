BvB : Julian Weigl proche de signer à Benfica

Suivi par le PSG encore l’année dernière, Julian Weigl (24 ans) ne devrait pas affronter Paris en février sous le maillot du BvB. En effet, le milieu de terrain du Borussia s’apprête à signer à Benfica selon des médias portugais et allemands. Selon Funke Sport, Julian Weigl rejoindra le Benfica Lisbonne. Le directeur général du BvB , Hans-Joachim Watzke, et le directeur sportif, Michael Zorc, sont en pourparlers avec le club portugais, seuls les frais de transfert restent à négocier. Le Borussia Dortmund est prêt à renoncer au milieu de terrain contre 15 à 20 millions d’euros. Funke Sport confirme ainsi les informations en provenance du Portugal via A Bola et Record.