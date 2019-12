Canal Supporters vous souhaite une incroyable année 2020 !

Canal Supporters vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2020 ! Qu’elle vous soit belle et riche en émotions, qu’un PSG conquérant vous fasse vibrer sur la scène européenne le 18 février, le 11 mars et au delà, qu’elle vous apporte surtout santé, joie, bonheur, réussite, et plaisir pour vous et tous vos proches. Nous sommes réunis et unis ici autour d’une passion commune, le PSG. 2020 sera une année capitale, en espérant qu’elle soit Capitale. 2020 sera l’année des 50 ans du PSG (des 10 ans de Canal Supporters aussi). Notre histoire deviendra légende. Rêvons plus grand avec le PSG !