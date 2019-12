Cazarre : “Je ne sais pas si les Marseillais seraient ravis d’apprendre qu’ils sont les enfants du PSG”

Compte tenu du match de la 15e journée reporté à Monaco pour cause d’intempéries, et qui se rejouera en début d’année (le 15 janvier), le PSG possède 7, 8 ou 10 points d’avance sur son dauphin, son premier poursuivant en Ligue 1 : l’Olympique de Marseille d’André Villas-Boas, Dimitri Payet ou Steve Mandanda. Et les Phocéens sont ravis de cette place de dauphin du PSG qu’ils entendent conserver et défendre. S’ils savaient… se dit Julien Cazarre.

“Qu’est-ce qu’un dauphin ? Vous allez me dire : « Ben c’est facile, c’est l’équipe qui est derrière le premier et devant le troisième ! » Alors, oui, mais pas seulement. C’est un terme qui est employé depuis le XIVe siècle. Il est utilisé pour nommer le fils héritier du roi qui doit lui succéder sur le trône de France, commente Cazarre dans France Football. Je ne sais pas si les Marseillais seraient vraiment ravis d’apprendre qu’ils sont en fait les enfants du PSG, lequel aurait donc eu ces fameux Marseillais avec la non moins célèbre Bonne Mère. Pour enfanter les Marseillais, les Parisiens auraient donc dû honorer Notre-Dame-de-la-Garde, ce qui en soit n’est pas complètement idiot vu qu’ils le promettent à coups de chants répétés chaque semaine… Tout se recoupe.“