Ce Paris qui signe Ricardinho et vise la Ligue des champions en futsal

Vice-champion de France, l’ACCS Futsal Club Paris VA 92 ou “ACCES” a de grandes ambitions malgré son jeune âge (fondé en 2008). Le club francilien de Kevin Ramirez (premier professionnel français de futsal), qui évolue à l’Arena Teddy-Riner d’Asnières (1000 places), voit grand : remporter la Ligue des champions en futsal. Le leader de la D1 en futsal va recruter la star portugaise de l’Inter Movistar et ami de Neymar, Ricardinho (34 ans), à compter de juin 2020, rapporte L’Equipe, un contrat de trois ans. Ce qui n’est pas anodin puisqu’il est question d’un contrat à un million d’euros hors bonus qu’il va falloir financer. “De gros sponsors, une régie pub, des produits dérivés et probablement aussi des droits TV sont attendus”, explique le média. Une star comme Ricardinho ne faisant pas tout, le club parisien de futsal viserait la signature du coach espagnol Jesus Velasco. “Côté joueurs, les Espagnols Ortiz et Solano, le Portugais Bruno Coelho, le Russe Robinho et le Kazakh Douglas Junior, tous les deux Brésiliens naturalisés, sont ciblés. Le club garde aussi un œil sur Landry N’Gala, joueur le plus spectaculaire de l’équipe de France, qui devrait quitter le Kremlin-Bicêtre à l’issue de la saison”, ajoute L’Equipe. Bref, un autre Paris ambitieux se lance dans une quête continentale.