Si la presse catalane nous rebat les oreilles avec un potentiel retour de Neymar Jr au FC Barcelone, le Brésilien n’est pas un objet de désir chez les socios du club. Non, celui qui fait vibrer les “Culés” c’est Kylian Mbappé. C’est l’information tirée d’une enquête de Estudi Press pour le Mundo Deportivo, publiée ce lundi. 48.66% des socios du Barça sont attirés par une signature de l’attaquant français. C’est beaucoup plus que Lautaro Martínez (15.66%), Harry Kane (8.33%), Neymar (7.33%), Roberto Firmino (4.33%) ou Marcus Rashford (2%). A la question de savoir s’ils souhaitent un retour de Neymar sous le maillot du FC Barcelone, la réponse des socios Azulgrana est massive et claire : 80.66% des sondés disent non (14.33% de oui). Le message est clair, il sera certainement entendu par la direction du club catalan : Neymar a toujours l’image d’un “traître” chez les fans du FC Barcelone pour avoir fait jouer sa clause libératoire en 2017 afin de rejoindre le PSG.