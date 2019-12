Chaudel : “Le PSG est engagé dans une intense course à la croissance du chiffre d’affaires”

Le nerf de la guerre, c’est l’argent. Contraint par le Fair-Play Financier de l’UEFA et la concurrence des poids lourds du continent, le PSG se doit de poursuivre sa croissance commerciale. Toujours plus. C’est pourquoi en novembre le club francilien a publiquement lancé une prospection pour du naming du Parc des Princes et du futur campus. Vincent Chaudel, expert en Marketing du Sport, revient sur cette bataille économico-sportive dans ecofoot.fr qui propose un dossier spécial.

“Le PSG est aujourd’hui engagé dans une intense course à la croissance de chiffre d’affaires que se livrent les principales formations du Vieux Continent. Aujourd’hui, les vrais concurrents du PSG ne sont plus l’OM ou l’OL mais le Real Madrid, Barcelone, le Bayern, Manchester United, Manchester City… Et certains d’entre eux – dont notamment le Real Madrid et le FC Barcelone – vont prochainement dépasser la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires ! commente le spécialiste. Il faut ainsi suivre la cadence sous peine d’être décroché.”