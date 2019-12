Coupe de la Ligue : les six matches et le tirage

C’est la dernière Coupe de la Ligue, et le PSG a pour ambition de la remporter encore une fois (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Mais nous n’en sommes qu’aux huitièmes de finale. Hier le Stade de Reims (1-0 contre Montpellier) et le LOSC (3-0 à Monaco) ont validé leur ticket pour les quarts de finale (7 et 8 janvier). L’Olympique Lyonnais affrontait une équipe qui broie encore plus du noir que lui, Toulouse. Rudi Garcia a aligné une équipe rajeunie qui s’est imposée 4-1 grâce à un doublé de Bertrand Traoré (2e et 57e), un but de Jean Lucas (17e) et une réalisation de Martin Terrier (90e).

A suivre, à 21h05, cinq rencontres : Nantes/Strasbourg, Brest/Bordeaux, Nîmes/ASSE, Amiens/ Rennes, et bien sûr Le Mans / PSG. Puis le tirage qui se fera à l’issue des rencontres.