Coupe de la Ligue – PSG / Saint-Etienne programmé le mercredi 8 janvier à 21h05

Après sa qualification face au Mans (4-1), le PSG affrontera – au Parc des Princes – Saint-Etienne, dans le cadre des quarts de finale de Coupe de la Ligue. Un adversaire qui réussit bien aux Parisiens dans cette compétition. Et ce choc des quarts de finale aura lieu le mercredi 8 janvier 2020 à partir de 21h et sera diffusé sur France 3 et Canal+Sport. Une rencontre programmée trois jours après le 32es de finale de Coupe de France face à Linas-Montlhéry (dimanche 5 janvier à 20h45). France Télévision précise également que le tirage au sort des demi-finale de la compétition auront lieu le jeudi 9 janvier dans le magazine “Tout le Sport”, sur France3 à 20h45.

La programmation des 1/4 de Coupe de la Ligue