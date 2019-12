Courbis : “Le groupe le plus équilibré en quantité et qualité de l’ère qatari”

Opposé au Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain, le Paris Saint-Germain a parfaitement géré sa phase de poules avec cinq victoires en six matches dont un nul au Santiago Bernabeu contre le Real Madrid (2-2). Pour Rolland Courbis, le club de la capitale apparait comme un candidat crédible à la victoire finale cette saison.

“Il y a eu une intersaison importante avec le recrutement de Leonardo. Le groupe de cette année, c’est le groupe le plus équilibré en quantité et en qualité de l’ère qatari. On dit jamais deux sans trois, je ne l’espère pas mais à chaque mois de février, Neymar est parti à l’infirmerie. On a rapidement oublié la période des six premiers mois de Tuchel, où il ne m’inquiétait pas du tout, là par moments, je n’arrive pas à le suivre, explique Courbis sur RMC. Ça doit certainement moi qui fatigue… Je me rappelle d’une organisation en 3-4-1-2 avec Neymar en soutien de Mbappé et Cavani, celle-là d’équipe je n’aurais pas aimé être celle d’en face. Malheureusement, on n’a pas pu la voir plus longtemps que ça.“