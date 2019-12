Créhin (Le Mans) : “On n’est pas stressés, plutôt galvanisés”

L’attaquant de 30 ans du Mans, Vincent Créhin, entend vivre un instant de gloire ce soir contre le PSG à la MMArena qui fera le plein (25.000 spectateurs après 75.000 demandes de places). Le meilleur buteur de l’histoire du club (59) espère battre un Paris après en avoir battu un autre ce week-end, le PFC (3-2).

“On ne jouera pas avec le frein à main. On va les faire suer. Ce sera une super fête pour le club et la ville. Les gens se sont battus pour avoir des billets, rappelle le joueur manceau dans L’Equipe. Le PSG, ils mettent des branlées à tout le monde. L’idée n’est pas non plus de mettre deux gardiens et le bus devant le but. On ne veut pas avoir de regrets. On n’est pas stressés. Plutôt galvanisés.”