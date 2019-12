Dagba :”Il fallait faire un match sérieux”

Pour son entrée en lice en Coupe de la Ligue, le PSG s’est imposé au MMArena face au Mans (4-1). Sans trop de difficulté, les Parisiens se sont montré réalistes face aux Mucistes. Titulaire dans le couloir droit de la défense, Colin Dagba s’est exprimé la victoire des Parisiens en précisant que cette dernière édition de Coupe de la Ligue sera un des objectifs de la saison.

“Oui c’est sûr qu’il fallait faire un match sérieux parce qu’on sait que les matches de coupe sont compliqués. Même quand on joue face à un club de Ligue 2 ou National, il faut rentrer à 100% et c’est ce qu’on a fait. On a marqué rapidement et tué le match rapidement aussi. C’était un bon match aujourd’hui. La Coupe de la Ligue un objectif de la saison ? Oui, parce que l’année dernière on a pris aucunes coupes nationales, contrairement aux années précédentes. On va essayer de faire du mieux possible cette année“, a déclaré le Titi du PSG au micro de Canal+Sport.