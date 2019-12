Des notes, des notes, des notes pour le PSG

En cette mi-saison, c’est le moment des bilans, des notes, des appréciations pour le PSG. Des notes, des notes, des notes… on en trouve partout depuis lundi dans la presse.

Ainsi, Le Parisien a donné un 14/20 à la première partie de saison des Rouge et Bleu, “avec les encouragements”. Rayon notes, les meilleurs joueurs sont Kylian Mbappé et Neymar (6.4 en moyenne), Thiago Silva (6.1) et Angel Di Maria (6). Les flops se nomment Ander Herrera (5), Thomas Meunier (4.9) et surtout Layvin Kurzawa (3.7).

Du côté de L’Equipe, Marco Verratti intègre le top 4 du PSG avec la note de 6, derrière Angel Di Maria (6.13), Kylian Mbappé (6.11) et Neymar (6.1). Ces trois joueurs Rouge & Bleu se classent derrière le leader Wissam Ben Yedder (6.27), buteur performant de l’AS Monaco. Une anomalie flagrante saute aux yeux dans les classements de L’Equipe : Keylor Navas n’est que le 15e gardien de but de la Ligue 1 ! Incroyable. En revanche, le PSG est bien désormais la meilleure équipe du championnat pour le journal sportif (Silva, Bernat, Verratti, Di Maria, Mbappé et Neymar sont dans l’équipe-type). Thomas Tuchel restant le meilleur technicien officiant dans l’hexagone.

Le meilleur onze made in Ligue 1 pour L’Equipe

Dans France Football, c’est le jeune milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga (17 ans) qui mène la danse en Ligue 1 avec une note moyenne de 6.25. Le joueur naturalisé devance la star Neymar (6.2), Wissam Ben Yedder et Angel Di Maria (6). Là aussi Marco Verratti (5.9) et Thiago Silva (5.88) font bonne figure. En revanche, pas de Kylian Mbappé dans le top 20 des notes de l’hebdomadaire. Un oubli ? Quoi qu’il en soit, l’attaquant de 21 ans du PSG a été élu meilleur joueur français de l’année par France Football.