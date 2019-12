Deschamps : “Mbappé préfère être dans l’axe, ça je le sais”

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a été sacré champion du Monde en 2018 avec les Bleus. Le coach français est un acteur privilégié de l’évolution de Kylian Mbappé (21 ans). Dans un long entretien accordé à RMC Sport, l’ancien milieu de terrain a analysé le jeu du joueur parisien. Il y explique notamment le rôle de l’attaquant dans un système à deux pointes avec un 4-4-2 comme c’est le cas actuellement au PSG.

“Il préfère être dans l’axe, ça je le sais. Il ne le revendique pas. Il peut jouer partout mais dans un système en 4-4-2 sur le côté il y a des efforts défensifs à faire. (…) À Paris il est associé à Icardi et cela joue dans sa manière d’évoluer sur le terrain, juge le sélectionneur français. Mais face à un bloc bas il n’aura pas beaucoup d’espaces et devra aussi être capable de jouer dos au but. Kylian Mbappé possède d’énormes qualités mais c’est d’abord une association.“