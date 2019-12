Deux joueurs du PSG ont marqué Da Silva

Depuis plusieurs saisons maintenant, le Paris Saint-Germain domine le Championnat de France grâce à ses stars. Et certaines ont été plus marquantes que d’autres pour Damien Da Silva (31 ans). Lorsqu’il était à Caen, le défenseur a eu affaire à un certain Zlatan Ibrahimović (38 ans).

Aujourd’hui au Stade Rennais Da Silva doit faire face à la vitesse et aux dribbles de Kylian Mbappé (21 ans). Cela évoque forcément des souvenirs au joueur français lorsqu’on lui demande quel est le joueur le plus impressionnant qu’il a eu à affronter : “Il y en a plusieurs. Ibrahimovic était impressionnant par ce qu’il dégageait et par sa carrure. Actuellement, je dirais Mbappé, qui est très fort“, a-t-il expliqué dans un entretien accordé au site de la LFP.