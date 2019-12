Di Maria : “On veut toujours faire une meilleure année que la précédente”

Le PSG s’est largement imposé face au Mans (4-1) en 8es de finale de Coupe de la Ligue. Une victoire qui permettra aux Parisiens d’affronter Saint-Etienne en quarts de finale de la compétition (7 ou 8 janvier 2020). Titulaire et passeur décisif sur le but de Sarabia, Ángel Di María a loué l’état d’esprit de l’équipe avant de se projeter sur les objectifs de l’année 2020, dans des propos rapportés par Goal.com.

“On a bien travaillé ce soir, on avait à coeur de montrer que Paris était capable de gagner et c’est en travaillant que cela nous a permis de s’imposer, tout simplement. Les objectifs pour l’année 2020 ? C’est une grande année qui va arriver pour le PSG. Il faut gagner, gagner, travailler et encore travailler. On veut toujours faire une meilleure année que la précédente, en Ligue des champions comme dans les autres compétitions.”