Di Maria troisième meilleur passeur de la décennie en Ligue 1

Angel Di Maria a un très bon pied gauche et délivre souvent de très bonnes passes à ses coéquipiers. Depuis son arrivée au PSG à l’été 2015, El Fideo a offert 79 offrandes toutes compétitions confondues, dont 50 en Ligue 1. Sur son compte twitter Optajean, spécialiste des statistiques, a dévoilé le top 5 des meilleurs passeurs de la décennie écoulée en Ligue 1. Et l’ancien madrilène se place troisième, avec 50 passes décisives en 134 matches de Ligue 1. Il est devancé par Ryad Boudebouz (52 en 283 matches) et Dimitri Payet (75 en 285 matches) mais l’Argentin a un bien meilleur ratio (0,37) que ses deux concurrents (Payet (0,26) et Boudebouz (0,18).