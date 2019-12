Diaby : “Je continue de suivre le PSG comme un supporter”

Après une année pleine de promesses au PSG, Moussa Diaby a décidé d’avoir un temps de jeu plus conséquent en signant au Bayer Leverkusen lors du mercato estival 2019. Malgré des premiers mois compliqués avec le club de Bundesliga, l’international Espoirs français commence à devenir un titulaire en puissance de l’effectif de Peter Bosz (13 matches disputés toutes compétitions confondues dont 9 titularisations d’affilée, 1 but) Dans une interview accordée au Parisien, le joueur formé au PSG s’est exprimé sur l’effectif actuel du club de la capitale en affirmant que les Rouge et Bleu peuvent espérer beaucoup en Ligue des champions cette saison.

“L’effectif est plus étoffé et de meilleure qualité que la saison passée avec un milieu de terrain plus fourni et davantage d’alternatives pour le coach. Je vois bien Paris aller loin en Ligue des champions. Cette année va être la bonne. Je continue de suivre le PSG comme un supporter. Il reste quelque part mon club. Je suis un titi parisien. C’est mon club formateur et ça, je ne l’oublie pas.”

Le joueur de 20 ans est également revenu sur son choix de rejoindre le Bayer Leverkusen, dans un championnat qui correspond à son style de jeu. “Le projet m’a aussitôt séduit, à savoir une philosophie de jeu basée sur l’animation offensive, évoluer en contres et avoir la possession du ballon, donc tout pour être imprévisible et difficile à décrypter. Ces derniers mois, lorsque j’étais encore au PSG, je regardais régulièrement la Bundesliga et j’avais remarqué que Leverkusen était l’une des équipes les plus spectaculaires d’Allemagne.”