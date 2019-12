Diallo de retour face à Amiens, Gueye incertain (LP)

Pour son dernier match de l’année 2019, le PSG recevra – au Parc des Princes – Amiens, dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, le club de la capitale pourra compter sur ses nombreux joueurs laissés au repos face au Mans (victoire du PSG 4-1). En effet, les quatre titulaires indiscutables – Keylor Navas, Thiago Silva, Juan Bernat et Neymar Jr – font leur retour dans le groupe et “devraient tous être titulaires contre les Picards” indique Le Parisien sur son site internet.

Malade en début de semaine, Abdou Diallo fera son retour face aux Amiénois tout comme Julian Draxler, suspendu face aux Mucistes en Coupe de la Ligue. Blessé aux ischios-jambier, Idrissa Gueye reste toujours incertain pour cette ultime rencontre de l’année. Comme affirmé par Thomas Tuchel, Edinson Cavani et Presnel Kimpembe sont forfaits pour la réception des Picards. “Ils se sont contentés d’un programme en salle ce jeudi”, précise Le Parisien. Enfin, les joueurs titulaires face au Mans “ont suivi un programme différent de celui des remplaçants et joueurs non utilisés, ce jeudi au camp des Loges.”