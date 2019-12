Direct – Le Mans / PSG : 0-4 (Coupe de la Ligue)

Ce soir, au Mans, le PSG jouait sans Edinson Cavani ni Presnel Kimpembe, blessés, sans Julian Draxler suspendu, sans Gana Gueye, encore trop juste et sans Abdou Diallo grippé. A cette liste on pouvait ajouter les éléments ménagés : Juan Bernat, Keylor Navas, Neymar Jr, et Thiago Silva. Une liste imposante mais qui n’a pas empêché Thomas Tuchel d’aligner un onze compétitif pour se défaire du 18e de Ligue 2, Le Mans FC, à la MMArena. Dans la cage du PSG, on trouvait Rico. La ligne de défense était celle attendue avec Dagba, Marquinhos, Kehrer et Kurzawa. Dans l’entre-jeu, on trouvait Kouassi associé à Verratti. L’animation offensive était dévolue à un quatuor Sarabia, Di Maria, Choupo-Moting et Mbappé.

Après un entame assez tranquille, Sarabia ouvre la marque en reprenant parfaitement du pied gauche un centre de Di Maria (21e). Un peu avant la pause, le PSG fait le break. D’abord par une initiative de Verratti qui sert vite Mbappé sur un coup franc. Le Français donne à Choupo-Moting (41e) qui transforme. Dans la foulée une passe longue distance de Verratti touche Mbappé (42e) qui contrôle bien et bat Patron (0-3). Paris est sérieux et rejoint les vestiaires avec trois buts d’avance. Puis quatre grâce à Di Maria (48e) suite à une erreur de Patron (0-4). A la 53e minute, Kehrer se fait chiper un ballon, et cela aboutit à une frappe imparable de Manzala dans la lucarne (1-4). Le score n’évoluera plus malgré quelques opportunités en fin de match. Cinquième victoire en cinq matches en décembre, Paris reste sur sa bonne dynamique.

LE MANS FC – PARIS SAINT-GERMAIN

Saison 2019/2020 – 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue – Mercredi 18 décembre 2019 à 21h05 à la MMArena – Arbitre : Ben el Hadj – Diffuseurs : Canal Plus Sport et France 3. Avertissements : Verratti, Boé Kane, Kouassi – Buts : Sarabia (21e), Choupo-Moting (41e), Mbappé (42e), Di Maria (48e), Manzala (53e)

LMFC : Patron – Vardin, Dasquet, Lemonnier (c), Duponchelle – Hafidi (Manzala 43e), Boé Kane, Fofana – Maziz (Confais 56e) – Créhin (Moussiti Oko 70e), Diarra. Entraîneur : Déziré. Non utilisés : Camara, Ebosse, Vincent, Julienne.

PSG : Rico – Dagba, Marquinhos (Paredes 68e), Kehrer, Kurzawa – Sarabia, Verratti (Herrera 77e), Kouassi, Di Maria – Mbappé (Icardi 68e), Choupo-Moting. Entraîneur : Tuchel. Non utilisés : Bulka, Bakker, Meunier, Herrera, Aouchiche.