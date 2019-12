Direct – PSG / Amiens : 4-1 (19e journée de Ligue 1)

Tous les clubs de Ligue 1 étaient sur le pont ce samedi soir pour une 19e journée qui ne devait pas désigner le champion d’automne. On le connaissait déjà, c’est le PSG. Les hommes de Thomas Tuchel se devaient de finir en père Noël au Parc des Princes aux dépens d’Amiens, qui lutte pour le maintien. Pour y parvenir, l’entraîneur allemand du PSG avait choisi d’aligner ceux qu’on nomme les “quatre fantastiques”. Dans l’entre-jeu, on trouvait une doublette Marquinhos-Paredes.

Dès la 10e minute Paris ouvre la marque sur un… contre. Neymar lance Mbappé qui fonce piquer sa balle au dessus de Gurtner. A la 20e minute, Abdou Diallo se tient l’arrière de la cuisse. Le match s’arrête là pour le défenseur. Marquinhos passe derrière, Marco Verratti entre en jeu. Le jeu est plaisant et ouvert puisque les Picards sont venus pour jouer. Les actions sont toutes parisiennes mais Gurtner est souvent à la parade. Dès la reprise le PSG parvient à faire le break. Double contact d’Icardi qui sert Neymar, le Brésilien ne manque pas l’offrande (2-0, 46e). Dix minutes plus tard, Thiago Silva sur une réception voit sa cheville se bloquer dans la pelouse, écrasée par Diabaté. La torsion entraîne la sortie du capitaine (57e)… Encore une blessure qui ne casse pas la dynamique des Rouge &Bleu. A la 65e minute, Neymar récupère un ballon, sert Di Maria à l’opposé qui touche Mbappé dans la profondeur. L’attaquant français frappe fort au premier poteau pour le 3-0. Entre temps on aura apprécié une parade de Keylor Navas sur un coup de pied arrêté picard. En revanche à la 70e minute, le portier costaricien ne peut rien faire sur une reprise de volée de Mendoza (3-1). Il manquait qu’un but d’Icardi, à la 84e le buteur argentin a remédié à cela d’une reprise au second poteau. 4-1, score final. Un beau match pour bien finir l’année. On ne regrettera que les deux nouvelles blessures…

PARIS SAINT-GERMAIN – AMIENS SC : 4-1

Saison 2019/2020 – 19ème journée de Ligue 1 – Samedi 21 décembre 2019 à 20h45 au Parc des Princes – Arbitre : Wattellier – VAR : Turpin et Coué – Diffuseurs : Canal+ Sport. Buts : Mbappé (10e et 65e), Neymar (46e), Mendoza (70e), Icardi (84e) | Avertissement : Gnahoré

PSG : Navas – Meunier, Thiago Silva (Kehrer 57e), Diallo (Verratti 20e), Bernat – Di Maria (Sarabia 85e), Marquinhos, Paredes, Neymar – Icardi, Mbappé. Entraîneur : Tuchel. Remplaçants : Rico, Kehrer, Verratti, Aouchiche, Herrera, Sarabia, Choupo-Moting.

ASC : Gurtner (c) – Calabresi, Dibassy, Lefort, Aleesami – Zungu, Monconduit (Akolo 82e), Gnahoré (Blin 64e) – Diabaté (Cornette 71e), Konaté, Mendoza. Entraîneur : Elsner. Non utilisés : Dreyer, Chedjou, Otero, Lahne.