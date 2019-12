Discussions entre le PSG et Le Havre pour un prêt de Mbe Soh (RMC Sport)

Après l’exode massif des Titis du PSG lors du dernier mercato, le Paris Saint-Germain pourrait de nouveau céder certains jeunes lors de ce mercato hivernal. Alors que Tanguy Kouassi devrait signer son premier contrat professionnel avec le RB Leipzig, le club de la capitale pourrait prêter un autre jeune qui s’entraîne régulièrement dans le groupe professionnel. En effet, selon les informations de RMC Sport, Loïc Mbe Soh se dirige vers un prêt au Havre lors de ce mercato hivernal et il rejoindrait ainsi un autre Titi prêté, Eric Junior Dina Ebimbe.

Le média sportif indique que les Rouge et Bleu “négocient depuis plusieurs semaines avec Le Havre et que les discussions sont bien avancées.” De plus, le défenseur de 18 ans “a même déjà donné son accord pour rejoindre l’équipe normande” précise RMC. La durée du prêt n’a pas été mentionnée. Mais avant d’intégrer l’effectif de l’actuel 7ème de Ligue 2, Loïc Mbe Soh pourrait prolonger son contrat au PSG, son club formateur avec lequel il est lié jusqu’en 2021, conclut RMC.