Dortmund : camp d’hiver programmé, Sancho courtisé

A compter du 5 janvier 2020 (reprise le 2), le PSG s’attaquera à un marathon de rencontres qui le mènera à Dortmund, au Signal Iduna Park, le mardi 18 février pour un huitième de finale aller de la Ligue des champions (retour le 11 mars). Quel que soit l’agenda préalable, la confrontation contre le Borussia restera la priorité pour Paris. Intéressons-nous donc au prochain adversaire du PSG, quatrième de la Bundesliga après une défaite 2-1 au TSG Hoffenheim.

Le Borussia partira en stage à Marbella après les vacances, la compétition ne reprenant que le 18 janvier. Les hommes de Lucien Favre iront à priori dans le sud de l’Espagne du 4 au 12 janvier. Rayon mercato, l’attaquant star Jadon Sancho (19 ans) est courtisé par les meilleurs clubs européens, et surtout anglais. Les deux Manchester (City et United), Liverpool et surtout Chelsea seraient sur le coup. Le Sun évoque une offre à venir des Blues de 140 millions d’euros pour en faire dès janvier 2020 le successeur d’Eden Hazard parti au Real Madrid l’été dernier. Le directeur sportif du BvB, Michael Zorc, a fait savoir publiquement qu’il n’envisageait pas un tel transfert (“Nous continuons à nous projeter avec lui, il est un acteur fondamental. Je ne vois pas de scénario dans lequel il nous quitterait”). Cependant, certaines rumeurs évoquent un possible intérêt de Dortmund pour Erling Haaland, le jeune et talentueux buteur norvégien de Salzbourg, représenté par Mino Raiola.

L’agenda du Borussia Dortmund