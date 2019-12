Dufy : “Pourquoi est-ce que Paris devrait s’adapter à son adversaire ?! Tu as des joueurs monstrueux !”

Le Paris Saint-Germain enchaîne les victoires et les performances convaincantes avec une nouvelle organisation tactique, le 4-4-2. Avec quatre offensifs, le PSG peut être certes avoir des déséquilibres défensifs mais possède une attaque quasi-unique en Europe.

Interrogé à ce sujet le journaliste pour L’Équipe, Guillaume Dufy, pense que le club de la capitale doit imposer son style de jeu.

“Pourquoi est-ce que Paris devrait toujours s’adapter à son adversaire ?! Tu as quand même des joueurs monstrueux dans ton équipe ! Joue comme tu peux et l’équilibre tu vas le trouver ! (…) Quelles sont les références de ce 4-3-3 cette saison ? Le début de saison n’est pas une référence, tu n’as pas Neymar ni Mbappé ! La phase de groupe ne sert à rien, oui ! On sait que le PSG va se qualifier… Tout le monde s’en fout !“