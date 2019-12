Duluc : “Le 4-4-2, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la formule idéale pour le PSG”

Depuis plusieurs matches le PSG de Thomas Tuchel se teste avec réussite dans un 4-4-2 qui ressemble plus à un 4-2-4. Une animation à vocation offensive qui peut être durable alors que les échéances majeures se profilent pour Paris ? Sans conteste pour le journaliste de L’Equipe, Vincent Duluc. A ses yeux, il faut avant tout mettre les meilleurs sur le terrain et demander des efforts à tous.

“Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas la formule idéale des trois mois à venir pour le PSG… On va me dire qu’une formule qui peut fonctionner en 8e de finale contre Dortmund n’est pas assez bien alors qu’il ne les ont pas franchis depuis trois saisons ? Quand tu as des joueurs comme ceux-là, tu as le droit de trouver ta meilleure formule, tu dois mettre tes meilleurs joueurs. La question en gros, c’est : vaut-il mieux jouer avec Marquinhos au milieu de terrain ou Icardi avant-centre ? On est d’accord pour dire que contre Dortmund, ça peut passer en 4-4-2. Je crois qu’on peut demander à Neymar et Mbappé de faire des efforts dans deux matches des quarts de finale ensuite. Puis éventuellement, deux fois en demi-finale… ce n’est pas inaccessible !“