Elsner : “Quand cette équipe-là fait les efforts ensemble, c’est très difficile”

Malgré la défaite conte le PSG (4-1), Amiens a fait preuve d’une belle résistance. Au micro de BeIN Sports, Luka Elsner, le coach amiénois, est revenu sur la prestation de son équipe.

“On ressort avec le sentiment que l’on n’a pas tout fait ce qu’on aurait pu faire. Il y a certainement un monde d’écart mais… On a encaissé des buts à des moments ou on aurait pu les éviter. Il y a un sentiment d’inachevé. […] Quand cette équipe-là fait les efforts ensemble, c’est très difficile. On n’a pas donné 100% mais 90 %. Le résultat, c’est que l’on n’a pas vraiment eu de chance.”