En dix ans le PSG aurait augmenté ses revenus de 671,2%

Le site italien traitant d’économie du football Calcio e Finanza s’est penché sur les changements majeurs dans l’industrie du ballon rond depuis dix ans. Et on distingue un phénomène nouveau et majeur appelé PSG qui selon le média transalpin est le quatrième club mondial en termes de revenus cette année. Pourtant en 2010, le Paris Saint-Germain ne pesait pas grand chose. Mais sous l’impulsion de QSi, grâce aux investissements du Qatar depuis 2011, le club francilien a vu progresser ses gains de 671,2%. Ce nouveau PSG c’est le grand chamboulement de la décade avec la croissance de Manchester City (+ 297,2%). Suivent dans la sélection de clubs proposée l’Atlético de Madrid (+ 212.9%), le Bayern (+ 119.6%), le Barça (+ 114.6%) ou Manchester United (+ 112.8%). Rayon flop, on trouve Milan qui a même vu ses revenus baisser de 5% durant cette période.

Revenus en 2010 en millions d’euros (source calcioefinanza.it)

Real Madrid 442,3 Barcelone 389,3 Manchester United 334,2 Bayern Munich 284,8 Inter 249,5 Milan 227,2 Juventus 225,5 Manchester City 152,8 Rome 137,0 Atletico Madrid 124,5 Lazio 89,3 PSG 82,7

Revenus en 2019 en millions d’euros (source calcioefinanza.it)