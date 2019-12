Forlan sur l’intérêt de l’Atlético pour Cavani : “Ce serait très bien pour le club mais aussi pour Edinson”

Edinson Cavani rejoindra-t-il l’Atlético de Madrid lors de ce mercato hivernal ? Depuis plusieurs jours, de nombreux médias affirment que l’attaquant parisien pourrait prochainement devenir le futur attaquant de l’équipe de Diego Simeone. Et après sept saisons avec le club de la capitale, le Matador – sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain – pourrait connaître un dernier challenge dans sa carrière. Dans une interview accordée à Marca, le compatriote de Cavani et l’une des légendes des Colchoneros, Diego Forlan, s’est exprimé sur ce possible transfert. Et selon l’ancien international uruguayen, une arrivée du joueur de 32 ans pourrait faire être bénéfique pour l’ensemble des parties.

“Ce serait spectaculaire et une très une belle signature pour l’Atlético. Ce serait très bien pour le club mais aussi pour Edinson. Ce serait une remarquable association, très intéressante pour le présent mais aussi pour le futur. Je pense qu’avec son incorporation, l’Atleti ferait un pas de plus pour les défis qu’il se fixe cette saison et peut aussi viser haut pour les campagnes suivantes.” a indiqué Diego Forlan, dans des propos traduits par Goal.com.

Mais avant d’envisager une arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG, le club madrilène va devoir vendre certains joueurs de son effectif. Surtout que le poste d’attaquant de pointe devient une priorité absolue pour l’Atlético, comme l’a expliqué l’un des directeurs du club espagnol, Miguel Ángel Gil Marín, dans des propos traduits par FootMercato. “Nous évaluons le marché, nous avons peu de marge parce que nous allouons environ 90% des revenus supplémentaires au personnel et avec ce scandale du fair-play Financier… À partir de là, nous allons analyser toutes les situations de marché qui peuvent nous donner un coup de main, car il faut tenir compte du fait que Diego Costa ne sera pas là avant la fin février et que nous parlons de 18 matches. Maintenant, nous n’avons plus qu’Álvaro Morata.”