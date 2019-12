Georges : “On sent que les Parisiens sont impliqués jusqu’à la fin”

Au terme d’une partie rondement menée, le Paris Saint-Germain a disposé de l’Amiens SC au sein de son antre du Parc des Princes (4-1). Une prestation XXL pour ce qui représentait la 19e et dernière journée de Ligue 1 de l’année 2019. Sur le plateau de beIN SPORTS, Laura Georges, ancienne joueuse du PSG, est revenue sur ce succès rouge et bleu. Et celle qui a évolué en défense au cours de sa carrière a tenu à mettre en exergue l’attitude affichée par les Parisiens ce samedi soir.

“Ce que je trouve intéressant avec le Paris Saint-Germain cette saison, c’est qu’ils restent concentrés du début à la fin. Alors que l’an dernier, on était sur des matches avec des joueurs qui savaient qu’ils allaient peut-être gagner et qui se relâchaient donc en seconde période. Là, contre Amiens, ils les prennent très au sérieux et, jusqu’à la fin, on sent qu’ils sont impliqués et qu’ils ont cette joie de marquer. Ils sont vraiment sur ce changement d’état d’esprit. Les quatre fantastiques ? Oui, de les voir aligner comme cela, c’est encourageant. Maintenant, j’ai aussi une pensée pour Edinson Cavani. Bon, là il est blessé, mais quand il sera de retour, je me demande bien ce qu’il va se passer. Mais en tout cas, ces quatre fantastiques, ça fonctionne“, a exposé Laura Georges.