Handball – Adama Keita dans la Dream Team de la 13ème journée de Lidl Starligue

Le PSG Handball a achevé son année 2019 par une belle victoire face à Dunkerque (36-25). Un 13ème succès en autant de rencontres en Championnat qui permet aux Parisiens (1er, 26 pts) de garder ses distances avec leurs poursuivants : Nantes (20 pts) et Nîmes (18 pts). Ce succès face à Dunkerque a notamment été marqué par la belle prestation d’Adama Keita (auteur de 4 buts en 4 frappes tentées). L’ailier des Rouge et Bleu a pesé sur la défense nordiste pendant la rencontre et a grandement participé à la large victoire du club de la capitale. Une performance qui lui permet d’être présent dans la Dream Team de la 13ème journée de Lidl Starligue.

