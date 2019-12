Hermel : “Cavani ? L’Atlético doit absolument vendre pour pouvoir acheter”

C’est une rumeur qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de la presse hexagonale et ibère depuis plusieurs jours maintenant : Edinson Cavani aurait trouvé un accord contractuel avec l’Atletico Madrid. De leur côté, le PSG et le club madrilène négocieraient pour un transfert dès cet hiver, alors que l’avant uruguayen voit son bail se terminer en juin prochain. Sur les ondes de RMC, Frédéric Hermel, consultant pour la radio du côté de l’Espagne, estime que cette transaction est possible. Mais avant d’envisager un éventuel accord entre les deux écuries, il faudra que l’Atletico vende afin de rendre la chose réalisable.

“On sait très bien que Cavani est un joueur Simeone compatible. C’est un joueur qui a toujours intéressé l’entraineur argentin, il fut même un temps où c’était Diego Godin qui était chargé de nouer les contacts. Diego Simeone a également souvent parlé avec Edinson Cavani, même avant qu’il vienne au PSG. Mais l’Atletico a un problème : la DNCG espagnole fait qu’ils ne peuvent pas sortir du rang. Il faut absolument qu’ils vendent pour pouvoir acheter. Même s’il ne lui reste que six mois de contrat, le PSG va demander de l’argent. Il y a aussi la question du salaire de Cavani. Il a un gros salaire, et il y a également de gros salaires du côté de Madrid, en commençant par Diego Simeone qui touche 21 millions net“, a expliqué Hermel dans L’After Foot.