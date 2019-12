Icardi : “Dès que j’ai l’occasion de marquer je dois me mettre en mode tueur”

Le Paris Saint-Germain rencontre ce soir Le Mans FC dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (21h00). Les Parisiens voudront remporter un neuvième trophée dans la compétition et pourront compter sur leur attaque de feu et tout particulièrement Mauro Icardi. Auteur de treize buts et d’une passe décisive en seulement 16 rencontres, l’international argentin s’est imposé comme un titulaire indiscutable à ce poste.

Interrogé par le site internet du PSG à quelques heures de la rencontre, le numéro 18 est revenu sur son excellent début de saison mais aussi son adaptation à sa nouvelle vie parisienne. Si l’attaquant dit qu’il se sent “très bien”, il estime avoir “eu la chance d’avoir bien débuté” avec le club de la capitale. Il évoque aussi sa relation avec ses nouveau coéquipiers :

“Dès que j’ai eu la possibilité de jouer, j’ai parlé avec mes coéquipiers pour leur dire ce que je pouvais faire sur le terrain, avec mes mouvements et mes déplacements. C’est pour cela qu’il faut une bonne communication et une bonne relation avec ses coéquipiers.”

Mauro Icardi parle aussi de son efficacité insolente (il inscrit un but tous les 16 ballons touchés) et de son sens du but inné :

“C’est quelque chose de naturel chez moi. Ça ne se travaille pas beaucoup, j’essaye d’être le mieux placé en étant le plus précis. Et dès que j’ai l’occasion de marquer, je dois être concentré et me mettre en mode tueur”.