Karabatic : “On termine cette année d’une belle manière”

Le PSG Handball a terminé son année 2019 par une belle victoire face à Dunkerque (36-25) dans le cadre de la 13ème journée de la Lidl Starligue. Un victoire qui permet aux Parisiens d’enchaîner un 13ème succès en autant de rencontres de Championnat. Sur le site officiel du club de la capitale, le demi-centre des Rouge et Bleu – Nikola Karabatic – s’est exprimé sur la victoire du PSG Handball.

“On termine cette année d’une belle manière, face à une bonne équipe de Dunkerque. On a fait le job, parce qu’on savait que c’était le dernier match avant les vacances et qu’on ne voulait pas le prendre à la légère. On a essayé d’offrir le meilleur spectacle possible au public présent ce (mercredi) soir. C’est une bonne fin d’année 2019. Avec ce succès, on poursuit notre sans-faute. On sait qu’on aura des déplacements difficiles en deuxième partie de saison : Nantes, Montpellier, Aix, Chambéry, Saint-Raphaël. Maintenant, chose rare, je vais profiter d’une semaine de vacances pour me reposer et vu les échéances qui arrivent, entre l’Euro et peut-être les JO, tous les jours de récupérations sont bons à prendre.”