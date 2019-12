Kehrer : “Être à nouveau titulaire était important pour moi”

Blessé depuis le 11 août dernier, Thilo Kehrer a débuté la rencontre lors de la victoire face au Mans (4-1). Auteur d’un match compliqué (noté 4,5 par la rédaction de Canal Supporters) et fautif sur le but du Mans, l’international allemand a toutefois retrouvé quelques sensations pour entamer au mieux l’année 2020. Sur le site officiel du club de la capitale, le défenseur parisien s’est réjoui de la victoire des Rouge et Bleu face aux Mucistes.

“On a été sérieux, fait ce qu’il fallait faire pour gagner, et on enregistre une nouvelle victoire. C’est bien. Être à nouveau titulaire était important pour moi. Je gagne du temps de jeu, des minutes et du rythme. Saint-Étienne ? Jouer au Parc des Princes, devant nos supporters, est toujours un avantage pour nous. Mais comme ce soir, il faudra être sérieux.”